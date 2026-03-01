Staffel 4Folge 116vom 01.03.2026
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 116: Nur über meine Leiche
45 Min.Folge vom 01.03.2026Ab 12
Die Bio-Bäuerin Ines Bick möchte ihren Ehemann Michael endlich von Richter Alexander Hold für toterklären lassen. Der ist nämlich seit zehn Jahren spurlos verschwunden. In der Zwischenzeit hat Ines sich neu verliebt. Das Paar steckt mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Doch plötzlich taucht Ines' Noch-Ehemann unversehrt auf und möchte sich sein altes Leben mit allen Mitteln zurückholen ...
