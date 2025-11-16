Zum Inhalt springenBarrierefrei
Wildes Schwein

Wildes Schwein

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 138: Wildes Schwein

45 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Der Juwelierladen von Jürgen Mansloh wird ausgeraubt. Der Besitzer ist am Boden zerstört, aber die Polizei geht davon aus, dass er selbst der Dieb ist und die Versicherung betrügen will. Als Jürgens Frau einen schweren Unfall hat, bittet der Juwelier seinen alten Freund Alexander Hold um Hilfe. Der Richter stößt bald auf Fakten, die die Ehe der Manslohs in ihren Grundfesten erschüttern werden.

