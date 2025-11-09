Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Der Kartoffel-Gigolo

Der Kartoffel-GigoloJetzt kostenlos streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 148: Der Kartoffel-Gigolo

44 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Corinna Schröder steht vor einem Scherbenhaufen. Erst entdeckt sie ihren Mann Leo auf einer Dating-Website, dann beschuldigt er sie grundlos, ihn betäubt und gefesselt zu haben. Rechtsanwalt Stephan Lucas soll die Unschuld der 27-jährigen beweisen. Und tatsächlich kommt der schon bald einer ganzen Verbrechensserie auf die Spur.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 2 Staffeln und Folgen