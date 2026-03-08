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Eine Mutter zu viel

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Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 155: Eine Mutter zu viel

45 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12

Kathys Familienglück wäre perfekt, wenn da nicht ihre verhasste Schwiegermutter Helga wäre. Mit ihrem rücksichtslosen Verhalten drängt sich Helga zwischen die Familie und bringt im Campingurlaub sogar ihre Enkelkinder in Lebensgefahr. Kathy zieht die Notbremse. Christian Vorländer soll die Wogen glätten bevor die Familie zerbricht, denn auch Kathys Ehe hängt nur noch am seidenen Faden

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