Staffel 4Folge 155vom 08.03.2026
Eine Mutter zu vielJetzt kostenlos streamen
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 155: Eine Mutter zu viel
45 Min.Folge vom 08.03.2026Ab 12
Kathys Familienglück wäre perfekt, wenn da nicht ihre verhasste Schwiegermutter Helga wäre. Mit ihrem rücksichtslosen Verhalten drängt sich Helga zwischen die Familie und bringt im Campingurlaub sogar ihre Enkelkinder in Lebensgefahr. Kathy zieht die Notbremse. Christian Vorländer soll die Wogen glätten bevor die Familie zerbricht, denn auch Kathys Ehe hängt nur noch am seidenen Faden
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick