Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 19vom 15.12.2024
Joyn Plus
Kein Licht am Endes des Tunnels

Kein Licht am Endes des TunnelsJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 19: Kein Licht am Endes des Tunnels

45 Min.Folge vom 15.12.2024Ab 12

Die schwangere Chantal Kettwig wird beschuldigt, ihre Sachbearbeiterin bei der Agentur für Arbeit brutal attackiert zu haben. Das vermeintliche Tatmotiv ist schnell gefunden: der 22-Jährigen wurden die Bezüge auf ein Minimum gekürzt. Als dann noch ein Zeuge gegen sie aussagt, droht Chantal eine Gefängnisstrafe. Rechtsanwältin Benita Brückner setzt alles daran, die Unschuld ihrer vorlauten Mandantin zu beweisen, doch ist die werdende Mutter wirklich das Opfer.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 2 Staffeln und Folgen