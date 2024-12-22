Staffel 4Folge 20vom 22.12.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 20: Wahre Lügen
45 Min.Folge vom 22.12.2024Ab 12
Als Anja Kauls Ehemann stirbt, findet sie Trost und Mitgefühl bei ihrem Schwager. Bis der die Situation brutal ausnutzt und sie vergewaltigt. Aus Mangel an Beweisen kommt er wieder auf freien Fuß. Und der Horrortrip für die 27- Jährige geht weiter. Es steht Aussage gegen Aussage und Christian Vorländer muss herausfinden, wer hier die Wahrheit sagt.
