Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

SAT.1 GOLDStaffel 4Folge 27vom 26.01.2025
Joyn Plus
Wiederholungstäter

WiederholungstäterJetzt ohne Werbung streamen

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Folge 27: Wiederholungstäter

45 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12

Lügen haben kurze Beine! Patrick Rosner hat seiner Frau Annika verschwiegen, dass er vorbestraft ist. Seine Vergangenheit holt den 32-Jährigen ein, als in der Nachbarschaft eingebrochen wird. Die Tat trägt ganz klar Patricks Handschrift. Er bestreitet jedoch vehement, etwas mit dem Einbruch zu tun zu haben. Für ihn steht alles auf dem Spiel. Rechtsanwalt Stephan Lucas muss herausfinden, wer aus Patricks Vergangenheit zurückgekommen ist.

Alle Staffeln im Überblick

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
SAT.1 GOLD

Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!

Alle 2 Staffeln und Folgen