Staffel 4Folge 7vom 12.10.2020
Flucht auf den StraßenstrichJetzt ohne Werbung streamen
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Folge 7: Flucht auf den Straßenstrich
44 Min.Folge vom 12.10.2020Ab 12
Die 17-jährige Madeleine ist von einer Minute auf die andere weg. Ihr sechs Monate altes Baby lässt sie einfach zurück. Die Mutter der Teenagerin wendet sich verzweifelt an Stephan Lucas. Der Anwalt macht sich sofort auf die Suche nach dem Mädchen und taucht dabei tiefer ins Rotlichtmilieu ein, als ihm lieb ist.
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