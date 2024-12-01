Staffel 4Folge 9vom 01.12.2024
Im Namen der Gerechtigkeit - Wir kämpfen für Sie!
Folge 9: Dein Feind und Helfer
45 Min.Folge vom 01.12.2024Ab 12
Die junge Polizistin Lena Wittfeld wird angeblich von ihrem Kollegen Stefan Grohm sexuell genötigt. Der verheiratete Mann behauptet aber, sie habe versucht, ihn zu verführen. Ein Albtraum beginnt, denn keiner glaubt Lena. Von den Kollegen geächtet und vom Ehemann verlassen, liegt Lenas Leben plötzlich in Scherben. Rechtsanwältin Isabella Schulien versucht alles, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Doch auch sie beginnt an ihrer Mandantin zu zweifeln.
