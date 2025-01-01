In Gefahr - Ein verhängnisvoller Moment
Folge 24: Carina - Ins Abseits gespielt
45 Min.Ab 12
Carina (36) wundert sich über das Verhalten ihres Sohnes Adrian (17). Sie glaubt, der Druck in der Fussballmanschaft macht ihm zu schaffen. Doch sie irrt sich, denn es steckt etwas ganz anderes dahinter. Als Adrian sich dann auch noch von seiner langjährigen Freundin trennt, nimmt das Unheil seinen Lauf ...
