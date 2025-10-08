Depression: "Du siehst gar nicht krank aus!"Jetzt kostenlos streamen
In meiner Haut
Folge 15: Depression: "Du siehst gar nicht krank aus!"
29 Min.Ab 6
"Montags fühl ich mich auch immer depressiv.", "Jeder hat mal einen schlechten Tag." - Sätze, die Menschen mit Depression oft hören. Jamy Neureuter leidet an Depressionen und spricht mit uns über Alltag und Einschränkungen, positive und negative Erlebnisse mit Familie und was ihr die Kraft gibt, immer weiterzumachen. Sie will anderen Betroffenen zeigen: Du bist wichtig, du bist nicht allein und musst auch nicht allein da durch.
