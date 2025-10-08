Mathias Mester: Leben, daten und Erfolg mit KleinwüchsigkeitJetzt kostenlos streamen
In meiner Haut
Folge 4: Mathias Mester: Leben, daten und Erfolg mit Kleinwüchsigkeit
13 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Er wollte im Sport der beste kleinwüchsige Mensch der Welt werden! In der neuen Folge "In meiner Haut" spricht Dominique Boniecki mit Mathias Mester. Der Paralympics-Sportler ist Welt- und Europameister, erfolgreich auf Social Media und Buchautor.
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