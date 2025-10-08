Fast wie körperlicher Schmerz - Vanessa Ebert zu ADHSJetzt kostenlos streamen
In meiner Haut
Folge 9: Fast wie körperlicher Schmerz - Vanessa Ebert zu ADHS
29 Min.Ab 12
"Man fühlt sich wie ein Superheld, der seine Kräfte nicht anwenden kann." Vanessa Ebert ist auf Social Media eine der bekanntesten Stimmen der Menschen mit ADHS. Wie sie diagnostiziert wurde und wie sie ihr Leben mit ADHS meistert, seht ihr hier:
