Hinsehen, zuhören, handeln! Schützt Kinder und Jugendliche vor sexueller GewaltJetzt kostenlos streamen
In meiner Haut
Folge 3: Hinsehen, zuhören, handeln! Schützt Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt
13 Min.Folge vom 08.10.2025Ab 12
Um Kinder und Jugendliche vor sexueller Gewalt zu schützen, müssen wir besser hinsehen. Wir sprechen mit Sängerin Katha Rosa über ihre eigene Erfahrung aus der Kindheit. Hilfe bekommen Betroffene unter 0800 22 55 530 anonym und kostenfrei.
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