Anschlag bei den Olympischen Spielen IIJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 10: Anschlag bei den Olympischen Spielen II
23 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Ein "Serial Bomber" terrorisiert die Olympischen Spiele 1996 in Atlanta. Als eine weitere tödliche Explosion passiert, flieht ein verdächtig aussehender Mann mit Perücke vom Tatort. Das FBI setzt nun alle Hebel in Bewegung, um den Flüchtigen zu fassen.
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