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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Die Belagerung von Ruby Ridge I

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 3vom 16.04.2026
Die Belagerung von Ruby Ridge I

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 3: Die Belagerung von Ruby Ridge I

23 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

m August 1992 positionieren sich Spezialeinheiten rund um das Grundstück des Familienvaters Randy Weaver, der mit seiner Frau und mehreren Kindern in der Abgeschiedenheit Nord-Idahos lebt. Rassistisches Gedankengut sowie strenger Glaube gehören zum Familienalltag. Ein Zwischenfall in der Stadt macht Weaver zum Gejagten - ein Unglück folgt.

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