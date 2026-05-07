Anschlag bei den Olympischen Spielen IJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 9: Anschlag bei den Olympischen Spielen I
24 Min.Folge vom 07.05.2026Ab 12
Im Jahr 1996 finden die Olympischen Spiele in Atlanta, Georgia, statt. Sie stehen unter keinem guten Stern - eine Reihe von Explosionen erschüttert die Teilnehmer und Zuschauer gleichermaßen. Das FBI steht vor einem "Serial Bomber" und noch gibt es keinen Plan, um ihn zu stoppen.
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