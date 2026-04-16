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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Die Belagerung von Ruby Ridge II

Kabel Eins DokuStaffel 4Folge 4vom 16.04.2026
Die Belagerung von Ruby Ridge II

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Inside FBI - Die härtesten Fälle

Folge 4: Die Belagerung von Ruby Ridge II

24 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12

Die Belagerung von Ruby Ridge, dem Anwesen einer Großfamilie, im August 1992 durch Bundesagenten und das FBI dauerte elf Tage. Nach einem Schusswechsel kam die Frau des Hausherren Randy Weaver ums Leben, und auch sein Sohn erlag einer Schussverletzung. Medial löste der Fall eine Welle des Aufruhrs aus.

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