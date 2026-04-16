Die Belagerung von Ruby Ridge IIJetzt kostenlos streamen
Inside FBI - Die härtesten Fälle
Folge 4: Die Belagerung von Ruby Ridge II
24 Min.Folge vom 16.04.2026Ab 12
Die Belagerung von Ruby Ridge, dem Anwesen einer Großfamilie, im August 1992 durch Bundesagenten und das FBI dauerte elf Tage. Nach einem Schusswechsel kam die Frau des Hausherren Randy Weaver ums Leben, und auch sein Sohn erlag einer Schussverletzung. Medial löste der Fall eine Welle des Aufruhrs aus.
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