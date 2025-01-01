Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 1: Winter Special - Gentleman's Stich (1)

25 Min.Ab 12

Die Geburt von Fahris und Phelines Babys steht bevor. Da der künftige Vater Angst um sein künftiges Sexleben hat, versucht er, seine Frau bis in den Kreißsaal hinein zu einem Kaiserschnitt zu drängen. Der Plan schlägt jedoch fehl, sodass er und Christian gezwungen sind, zu gröberen Mitteln zu greifen. Indessen kriselt es immer heftiger bei Christian und Emily.

