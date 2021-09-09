jerks.
Folge 8: Disco
24 Min.Folge vom 09.09.2021Ab 12
Mittlerweile sind nach Emilys Tod sechs Monate vergangen. Christian hat beschlossen, wieder zu arbeiten. Zusammen mit Fahri synchronisiert er einen Zeichentrickfilm. Dabei kommt es zu einer folgenreichen Auseinandersetzung mit dem Regisseur. Indes strebt Fahri eine Karriere als DJ an. Um sich von anderen DJs abzuheben, lässt er sich vom "Style" der Potsdamer Obdachlosen inspirieren.
