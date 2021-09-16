jerks.
Folge 10: Emilia & Simon
26 Min.Folge vom 16.09.2021Ab 12
Christian und Collien sind frisch verliebt. Sie versuchen allerdings, ihre Affäre geheim zu halten und treffen sich deshalb in einem Waldhotel. Dort stößt Collien auf dem Weg zum Frühstücksbuffet zufällig auf Fahri und Pheline, die sich mit Emilia Schüle und Simon Verhoeven zur Jagd verabredet haben. Das junge Glück von Christian und Collien wird dabei empfindlich gestört, vor allem, als sich Emilia auf der Pirsch als rücksichtslose Nymphomanin entpuppt.
