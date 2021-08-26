jerks.
Folge 4: Steuern
24 Min.Folge vom 26.08.2021Ab 12
Fahri ist von seinem Alltag als Vater genervt. Gemeinsam mit Christian lernt er zufällig zwei hippe kunstinteressierte Berlinerinnen kennen, die er unbedingt beeindrucken will. Es ist ein Wink des Schicksals, dass sie, um Steuern zu sparen, eine Patenschaft für die Affen Hermann und Kurt eingehen und so an den Zentralschlüssel des Berliner Zoos gelangen. Hier plant Fahri nach einem Kunstevent eine ganz spezielle Party - mit unvorhersehbaren Folgen.
