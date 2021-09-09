Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 4Folge 7vom 09.09.2021
Folge 7: Gräber

22 Min.Folge vom 09.09.2021Ab 6

Nach Emilys tragischem Tod muss sich der am Boden zerstörte Christian um die Beisetzung kümmern. Fahri versucht, seinen Freund in dieser schwierigen Situation zu unterstützen. Auf dem Friedhof kommt es allerdings zu einem Eklat, als Fahri erfährt, dass das Grab seines Vaters ohne sein Einverständnis umgebettet werden soll. Das will er allerdings nicht zulassen und schmiedet einen perfiden Plan ...

