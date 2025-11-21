Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joe Bausch - Meine härtesten Fälle

Das "Narbenmonster" und "Lady Kalaschnikow"

Kabel EinsStaffel 1Folge 1vom 21.11.2025
Das "Narbenmonster" und "Lady Kalaschnikow"

Joe Bausch - Meine härtesten Fälle

Folge 1: Das "Narbenmonster" und "Lady Kalaschnikow"

45 Min.Folge vom 21.11.2025Ab 16

Ein junger Familienvater begeht ein grausames Verbrechen an einem Kind und erleidet bei der Spurenbeseitigung schwere Verbrennungen. Als "Narbenmonster" gebrandmarkt, muss er sich den Konsequenzen stellen. Parallel dazu enthüllt der Fall der "Lady Kalaschnikow" die dunkle Seite der Drückerszene der 90er Jahre. Die 21-jährige Deborah O. wird unter der Anleitung der Drückerchefin Petra F. zu einer kaltblütigen Mörderin.

