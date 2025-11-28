Dr. Porno und Kindermörder Silvio S.Jetzt kostenlos streamen
Joe Bausch - Meine härtesten Fälle
Folge 2: Dr. Porno und Kindermörder Silvio S.
43 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 16
Die grausamen Morde an dem vierjährigen Mohamed und dem sechsjährigen Elias erschüttern 2015 ganz Deutschland. Der Täter Silvio S. wird als kaltblütiger Planer entlarvt. Joe Bausch analysiert die Verbrechen des Kindermörders. Parallel dazu wird der Fall des Arztes Dr. Gerhard Wenzinger beleuchtet. Der angesehene Mediziner aus Stuttgart führt ein Doppelleben: In seiner Praxis filmt er heimlich Patientinnen und verstrickt sich im Laufe der Zeit in immer entsetzlichere Taten.
