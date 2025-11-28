Zum Inhalt springenBarrierefrei
Joe Bausch - Meine härtesten Fälle

Dr. Porno und Kindermörder Silvio S.

Kabel EinsStaffel 1Folge 2vom 28.11.2025
Dr. Porno und Kindermörder Silvio S.

Joe Bausch - Meine härtesten Fälle

Folge 2: Dr. Porno und Kindermörder Silvio S.

43 Min.Folge vom 28.11.2025Ab 16

Die grausamen Morde an dem vierjährigen Mohamed und dem sechsjährigen Elias erschüttern 2015 ganz Deutschland. Der Täter Silvio S. wird als kaltblütiger Planer entlarvt. Joe Bausch analysiert die Verbrechen des Kindermörders. Parallel dazu wird der Fall des Arztes Dr. Gerhard Wenzinger beleuchtet. Der angesehene Mediziner aus Stuttgart führt ein Doppelleben: In seiner Praxis filmt er heimlich Patientinnen und verstrickt sich im Laufe der Zeit in immer entsetzlichere Taten.

