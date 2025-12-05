Todesfolter im Knast und die schöne EismörderinJetzt kostenlos streamen
Joe Bausch - Meine härtesten Fälle
Folge 3: Todesfolter im Knast und die schöne Eismörderin
45 Min.Folge vom 05.12.2025Ab 16
Der schockierende Mord an Hermann H. in der JVA Siegburg 2006 erschüttert die Nation. Drei jugendliche Mithäftlinge foltern und missbrauchen den 20-Jährigen bis zum Tod. Der Fall stellt das gesamte deutsche Justizvollzugssystem in Frage. Außerdem werden die grausamen Taten der Estibaliz C. vorgestellt: Hinter der Fassade der Wiener Eisverkäuferin verbirgt sich eine kaltblütige Mörderin ...
