Der Vergewaltiger und Mörder Ronnie Rieken und der St.-Pauli-KillerJetzt kostenlos streamen
Joe Bausch - Meine härtesten Fälle
Folge 5: Der Vergewaltiger und Mörder Ronnie Rieken und der St.-Pauli-Killer
44 Min.Folge vom 19.12.2025Ab 16
Ronny Rieken schockiert in den 90ern ganz Deutschland. Getrieben von Macht, vergewaltigt und ermordet er Mädchen. Werner Pinzner agiert ähnlich skrupellos in Hamburg. In den 80ern erschießt er fünf Menschen und tötet bei einer Vernehmung sich selbst, seine Frau und den Staatsanwalt.
