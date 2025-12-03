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Joko & Klaas gegen ProSieben

Joko & Klaas gegen die Dunkelheit

ProSiebenStaffel 8Folge 10vom 03.12.2025
Joko & Klaas gegen die Dunkelheit

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Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 10: Joko & Klaas gegen die Dunkelheit

130 Min.Folge vom 03.12.2025Ab 12

In dieser sehr besonderen Ausgabe von „Joko und Klaas gegen ProSieben“ wird hin und wieder mal das Licht ausgeschaltet. Aber keine Angst, es wird weder gruselig noch weniger unterhaltsam, wenn Joko und Klaas dafür sorgen, dass es trotzdem etwas zu sehen gibt.

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