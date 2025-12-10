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Joko & Klaas gegen ProSieben

Bodycam Spezial: Die ganze Sendung aus der Sicht von Joko & Klaas

ProSiebenStaffel 8Folge 11vom 10.12.2025
Bodycam Spezial: Die ganze Sendung aus der Sicht von Joko & Klaas

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Joko & Klaas gegen ProSieben

Folge 11: Bodycam Spezial: Die ganze Sendung aus der Sicht von Joko & Klaas

141 Min.Folge vom 10.12.2025Ab 12

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf treten erneut gegen ProSieben an. Die beiden ewigen Rivalen müssen gemeinsam spielen, um gegen ihre Gegner zu bestehen. Heute sind folgende Promis mit von der Partie: Comedian Nico Stank, Schauspielerin Nilam Farooq, Schauspieler Maximilian Mundt und TikTokerin Frau Gretel.

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