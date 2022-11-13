Malaikas große Sehnsucht nach der eigenen HerkunftJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 4: Malaikas große Sehnsucht nach der eigenen Herkunft
46 Min.Folge vom 13.11.2022Ab 12
Als Malaika (38) erfährt, dass sie einen anderen Vater hat als bisher gedacht, ist sie schockiert. Englischer Fußballer in Südafrika soll er gewesen sein und so zieht Weltenbummlerin Malaika mit nur 16 Jahren selbst ins südafrikanische Kapstadt. Trotz aller Kontakte kann sie ihren Vater niemals finden. Zurück in Deutschland wird ihre Sehnsucht immer stärker. Ob Julia einen neuen Ansatz findet?
