SAT.1Staffel 11Folge 1vom 07.01.2024
45 Min.Folge vom 07.01.2024Ab 12

Im Alter von zwei Jahren wird Linda in eine Pflegefamilie gegeben, doch die Umstände dort sind so schlecht, dass sie in einem SOS-Kinderdorf aufwächst. Dank ihrer Kinderdorf-Mutter findet sie ein neues Zuhause. Dennoch gibt sie die Hoffnung nicht auf, eines Tages ihren leiblichen Vater zu finden. Der gesuchte Ellis Jones erweist sich allerdings als sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen. Wird es Julia trotzdem gelingen, Lindas Vater ausfindig zu machen?

SAT.1
