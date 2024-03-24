Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 11Folge 12vom 24.03.2024
46 Min.Folge vom 24.03.2024Ab 12

Seit Kindestagen vermisst Herbert seine jüngste Schwester Anita. Die Familie wird auseinandergerissen, als Herberts Mutter mit ihrem Mann und den beiden älteren Kindern nach Algerien zieht. Warum sie Anita, ihre jüngste Tochter, in Deutschland zurücklässt, erfährt Herbert nie. Kann Julia die Geschwister nach all den Jahren endlich wieder zusammenbringen? Und auch Jessica hat seit Jahren nur einen Wunsch: Sie möchte endlich ihre große Schwester finden.

