Meike ist auf der Suche nach ihren Wurzeln
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 13: Meike ist auf der Suche nach ihren Wurzeln
46 Min.Folge vom 31.03.2024Ab 12
Als Meike mit 13 Jahren zufällig eine Vaterschaftsanerkennung findet, wird ihr klar, dass sie ihren leiblichen Vater nie kennengelernt hat. Ihre Mutter will nichts über ihn preisgeben. Da Meike von ihr aber keine Liebe erfährt und auch ihr Stiefvater sie schlecht behandelt, wird die Sehnsucht nach ihrer unbekannten Familie immer größer. Die schillernde Suche nach Meikes Vater führt in Land, in dem Julia und ihr Team noch nie gesucht haben: Jordanien.
