Schmerzhafte Trennung: Klaus sucht seine SchwesternJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 9: Schmerzhafte Trennung: Klaus sucht seine Schwestern
46 Min.Folge vom 03.03.2024Ab 12
Klaus ist neun Jahre alt, als seine beiden jüngeren Schwestern Maria und Angelika für immer aus seinem Leben verschwinden. Er bleibt von einem auf den anderen Tag allein im Kinderheim in Braunschweig zurück, wo er und seine Schwestern abgegeben wurden. Als er erfährt, dass Maria und Angelika nach Schweden adoptiert wurden, bricht für ihn eine Welt zusammen. Doch Klaus gibt die Hoffnung nicht auf, seine Schwestern eines Tages wiederzusehen.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick