Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Große Hoffnung: Ariane sucht ihre Mutter

SAT.1Staffel 11Folge 14vom 07.04.2024
Große Hoffnung: Ariane sucht ihre Mutter

Große Hoffnung: Ariane sucht ihre MutterJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 14: Große Hoffnung: Ariane sucht ihre Mutter

45 Min.Folge vom 07.04.2024Ab 12

Im Alter von nur 15 Monaten kommt Ariane in ein Kinderheim, da ihre Mutter zu jung ist, um sich um sie zu kümmern. Schnell wird sie von einer Familie adoptiert und wächst dort in einem liebevollen Umfeld auf. Bis zur Geburt ihres ersten Kindes versucht sie, die Sehnsucht nach ihren Wurzeln zu unterdrücken. Dennoch hat sie die Suche nach ihrer leiblichen Mutter nie vollends aufgegeben. Kann Julia ihr dabei behilflich sein?

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen