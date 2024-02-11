Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Nur ein Foto: Schwierige Suche nach Frederics Vater

SAT.1Staffel 11Folge 6vom 11.02.2024
Nur ein Foto: Schwierige Suche nach Frederics Vater

Nur ein Foto: Schwierige Suche nach Frederics VaterJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 6: Nur ein Foto: Schwierige Suche nach Frederics Vater

46 Min.Folge vom 11.02.2024Ab 12

Frederic kommt als dunkelhäutiges Kind einer sonst weißen Familie in der ehemaligen DDR zur Welt. Seine Kindheit ist grausam und die Sehnsucht nach dem Vater, den er nie kannte, stark. Heute ist Frederic selbst stolzer Papa. Dennoch plagen ihn die Fragen nach seiner Herkunft: Wer ist mein Vater? Habe ich Familie in Mosambik? Gibt es dort jemanden, der mich liebt? Mit nur einem Foto und einem Vornamen macht sich Julia auf eine der schwersten Suchen aller Zeiten.

Weitere Folgen in Staffel 11

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen