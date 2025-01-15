Spuren der Vergangenheit: Frank hat viele FragenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 11: Spuren der Vergangenheit: Frank hat viele Fragen
46 Min.Folge vom 15.01.2025Ab 12
Schon früh merkt Frank, dass er anders ist als der Rest seiner Familie. Kurz vor seiner eigenen Hochzeit erfährt er dann den Grund: Sein leiblicher Vater war ein britischer Soldat. Frank zieht es ebenfalls in die Marine und hinaus in die Welt. Die Sehnsucht nach seinen englischen Wurzeln aber trägt er immer mit sich. Wer war sein Vater? Hat er ihn nie gewollt? Als Julia sich auf die Suche nach Antworten macht, erwartet sie eine schreckliche Entdeckung.
