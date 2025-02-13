Krankenschwester Ulrike möchte ihren ehemaligen Pflegling wiedersehenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 6: Krankenschwester Ulrike möchte ihren ehemaligen Pflegling wiedersehen
45 Min.Folge vom 13.02.2025Ab 12
Krankenschwester Ulrike hat den sehnlichen Wunsch, ihren ehemaligen Pflegling Khulood wiederzusehen. Vor vielen Jahren kam das Mädchen aus dem Jemen mit einer Knochenentzündung zu ihr ins Krankenhaus und wurde von Ulrike gesund gepflegt. Tamara hingegen sucht verzweifelt nach ihrem Bruder James. Als sie noch Kinder waren, nahm der Vater des Jungen ihn mit in die USA. Seither fehlt jede Spur von ihm. Julia begibt sich auf eine schwierige Suche.
