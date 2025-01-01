Jennifer und Juliette vermissen ihren VaterJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 11: Jennifer und Juliette vermissen ihren Vater
45 Min.Ab 12
Mitte der 80er Jahre kommt der Kubaner Rodolfo als Gastarbeiter in die DDR. Dort verliebt er sich in Katharina, sie heiraten und gründen eine Familie. Doch als die Töchter Jennifer (26) und Juliette (25) noch klein sind, muss Rodolfo in seine Heimat zurück - der Kontakt reißt ab. Christa (71) weiß nicht, was aus ihrer Mutter Anna Margareta geworden ist. 1948 wanderte sie mit ihrem neuen Mann nach Brasilien aus und ließ Christa bei ihrem Vater und der Stiefmutter zurück.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick