Manuela sucht ihren Vater, der kurz vor ihrer Geburt zurück in die USA ging
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 12: Manuela sucht ihren Vater, der kurz vor ihrer Geburt zurück in die USA ging
45 Min.Ab 12
Gießen zu Beginn der 70er Jahre: die junge Silvia (17) verliebt sich in einen US-amerikanischen Soldaten (18) und wird in der Nacht vor seiner Rückentsendung in seine Heimat schwanger. Im Oktober 1972 benachrichtigt Silvia den Afro-Amerikaner per Brief über die Geburt ihrer gemeinsamen Tochter Manuela, doch sie erhält nie eine Antwort. Manuela, mittlerweile 47, sehnt sich nach ihrem leiblichen Vater. Kann Julia ihn trotz kaum bestehender Angaben in den USA ausfindig machen?
