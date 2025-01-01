Spurensuche in Amerika: Julia sucht Michaels FamilieJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 22: Spurensuche in Amerika: Julia sucht Michaels Familie
45 Min.Ab 12
Michael wurde als Kind von seiner Mutter und seinem Bruder getrennt. Er würde gerne die näheren Umstände erfahren und würde sich "wahnsinnig freuen", seine Familie kennenzulernen. Julia macht sich mit ihrem Team auf Spurensuche in Amerika.
