Julia - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 229
43 Min.Folge vom 17.10.2006Ab 6
Julia ist die Situation zwischen ihr und Frederik unangenehm. Falkental hat ein neues Liebespaar zu bieten: Birgit und Tobias. Die Freude bei Kolja und Lilly ist aber eher verhalten. Christa will klare Verhältnisse schaffen und bittet Julia und Tobias erneut, einen Vaterschaftstest zu machen. Sie hat auf der Suche nach ihrer ehemaligen Liebe einen möglichen Halbbruder von Julia aufgetan. Tobias erinnert sich an den zerrissenen Test von damals. Und auch Niko kann sich nicht mehr zurückhalten, denn er kennt bereits das Ergebnis.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick