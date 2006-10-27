Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 237

TelenovelaStaffel 16Folge 12vom 27.10.2006
Folge 237

Julia - Wege zum Glück

Folge 12: Folge 237

43 Min.Folge vom 27.10.2006Ab 6

Viktoria pokert ziemlich hoch. Wird sie Richard überzeugen können? Die Hochzeit rückt nun immer näher, und die allgemeine Aufregung steigt. Während Julia ihren Hochzeitsschwur vorbereitet, organisiert Jan heimlich den Junggesellenabschied für Daniel. Richard will Paula um jeden Preis zu sich zurückholen. Am Abend vor der Hochzeit wird Frederik klar, dass er das Geschehene nicht vergessen kann. Viktoria wiegt Nina fälschlicherweise in Sicherheit, als plötzlich Richard vor ihr steht und Paula zurückfordert.

