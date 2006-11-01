Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 240

TelenovelaStaffel 16Folge 15vom 01.11.2006
Folge 240

Julia - Wege zum Glück

Folge 15: Folge 240

43 Min.Folge vom 01.11.2006Ab 6

Die verbliebenen Hochzeitsgäste stehen unter Schock. Richard erfährt von Ninas geglückter Flucht und nimmt mit seinen Helfern umgehend die Verfolgung auf. Frederik wird erst jetzt das ganze Ausmaß von Viktorias Verhandlungskünsten bewusst. Viktoria und die neue Stiefmutter stecken die Fronten ab. Silkes Wehen setzen verfrüht ein. Ben will sich von Nina und Paula verabschieden, doch da werden sie von Richard und der Polizei entdeckt. Das Spiel ist aus.

