Julia - Wege zum Glück
Folge 10: Folge 235
43 Min.Folge vom 25.10.2006Ab 6
Viktoria ist fassungslos, diesmal scheint sie tatsächlich verloren zu haben. Julia trifft sich mit Christa und Ben und informiert die beiden glücklich über die neuen Hochzeitspläne, während Nina nicht weiß, wie es weitergehen soll. Wie lange kann sie das Versteckspiel mit Richard noch durchhalten? Am Bootshaus wollen Niko und Patrizia sich auf die große Reise einstimmen, doch irgendwie geht alles schief. Nach einer weiteren Nacht mit Viktoria ist Frederik versöhnlich gestimmt und will den Vertrag nun doch unterzeichnen - bis Viktoria ihm plötzlich ihren Verlobten präsentiert.
Weitere Folgen in Staffel 16
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick