Julia - Wege zum Glück

Folge 239

TelenovelaStaffel 16Folge 14vom 31.10.2006
43 Min.Folge vom 31.10.2006Ab 6

Das glückliche Paar ist vereint. Als Patrizia den Brautstrauß fängt, nutzt sie die Gelegenheit und stellt dem überrumpelten Niko eine entscheidende Frage. Richard lässt sich von Ninas Bitten nicht erweichen, und diese sucht nach einer Fluchtmöglichkeit. Die sich ihr bietet, als das Brautpaar in die Flitterwochen verabschiedet wird. Allerdings nur mit Bens Hilfe. In dem allgemeinen Trubel taucht auch noch Richards neue Ehefrau auf, die zum Entsetzen aller keine Unbekannte in Falkental ist.

Telenovela
