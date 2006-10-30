Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 238

TelenovelaStaffel 16Folge 13vom 30.10.2006
43 Min.Folge vom 30.10.2006Ab 6

Der aufgeregte Jan ist Daniel keine große Hilfe. Nina verschweigt den Freunden ihre "Vereinbarung" mit Richard. Patrizia schließt ein allerletztes Mal die Villa der Gravenbergs ab. Alle Freunde und Verwandten bereiten sich auf die große Hochzeit vor. Auch Birgit und Tobias genießen die romantische Stimmung. Nur Ben spürt, dass mit Nina etwas nicht stimmt. Sie bittet Viktoria verzweifelt um Hilfe. Als endlich die Trauung stattfinden soll, taucht plötzlich Frederik auf.

