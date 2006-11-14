Julia - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 248
43 Min.Folge vom 14.11.2006Ab 6
Ben absolviert erfolgreich sein Bewerbungsgespräch und wird von Annabelle als Marketingchef von Falkental Porzellan eingestellt. Patrizia zieht zu den Van Weydens ins Gutshaus, um endlich die Beweise für Annabelles Unterschlagungen an sich zu bringen. Bei einem gemeinsamen Essen gerät Ben zwischen die Fronten und sagt Richard deutlich, was er von ihm hält. Ist er damit seinen Job schon wieder los?
