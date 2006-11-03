Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 241

TelenovelaStaffel 17Folge 1vom 03.11.2006
Folge 241

Julia - Wege zum Glück

Folge 1: Folge 241

43 Min.Folge vom 03.11.2006Ab 6

Während Richard der kleinen Paula das neue Gutshaus zeigt, muss Nina dem überraschten Ben einiges erklären. Die neue Geschäftsführerin von Falkental Porzellan macht Frederik unmissverständlich klar, dass in der Manufaktur von nun an ein anderer Wind wehen wird. Obwohl Silke sich von den Frühwehen wieder erholt hat, packt Andreas sie in Watte. Nina bekommt Besuch von ihrem Anwalt. Hat Richard seine Drohung wahrgemacht?

