Julia - Wege zum Glück
Folge 5: Folge 245
43 Min.Folge vom 09.11.2006Ab 6
Nina und Ben wollen aus ihrer Situation das Beste machen und beschließen, es mit einer Wohngemeinschaft zu probieren. Zu ihrer großen Freude erlaubt Richard ein Treffen zwischen Nina und Paula. Charlotte rotiert im Cosy, denn Jan hat in einem Chat eine Frau kennen gelernt und ist seitdem nicht mehr ansprechbar. Richard bemüht sich um ein Gespräch mit Patrizia, die daraufhin beschließt, ihre Taktik zu ändern. Wird sie damit endlich den gewünschten Erfolg haben?
